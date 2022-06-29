Столтенберг: Россия использует энергию в качестве "оружия принуждения"

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны Евросоюза и Запада как можно быстрее отказаться от российских газа и нефти. По мнению генсека, Москва использует энергоносители как "оружие принуждения".

По мнению Столтенберга, чтобы снизить давлении России на мир, необходимо прекратить закупать у неё голубое топливо и нефть.

"То, как Россия использует энергию в качестве оружия принуждения, подчёркивает необходимость быстрого отказа от российской нефти и газа", — заявил генсек НАТО на брифинге в Мадриде.

Говоря о "зелёной энергетике" Столтенберг уточнил, что большая часть технологий приходит из Китая. По его мнению, странам не стоит торопиться закупать её у КНР, так как это сменит "одну зависимость на другую".