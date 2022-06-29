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National Review: Украина станет вторым унижением для США, после Афганистана

Мир

Победа России на Украине станет вторым по счёту большим разочарованием США, заявили американские аналитики. После "унизительного" вывода войск из Афганистана, Штаты так и не смогли поправить свою репутацию.

National Review: Украина станет вторым унижением для США, после Афганистана

По мнению аналитиков, если российская сторона сумеет разбить ВСУ и замкнуть котлы в Донбассе, это будет победа не только над Украиной, но и всем Западом.

"Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами", — считают аналитики National Review. — После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США".

По мнению авторов, такой сценарий вполне реален и такое завершение спецоперации России на Украине посеет панику среди стран НАТО. Кроме того, весь Евросоюз и Запад может усомниться в реальной мощи США.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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