National Review: Украина станет вторым унижением для США, после Афганистана

Победа России на Украине станет вторым по счёту большим разочарованием США, заявили американские аналитики. После "унизительного" вывода войск из Афганистана, Штаты так и не смогли поправить свою репутацию.

По мнению аналитиков, если российская сторона сумеет разбить ВСУ и замкнуть котлы в Донбассе, это будет победа не только над Украиной, но и всем Западом.

"Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами", — считают аналитики National Review. — После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США".

По мнению авторов, такой сценарий вполне реален и такое завершение спецоперации России на Украине посеет панику среди стран НАТО. Кроме того, весь Евросоюз и Запад может усомниться в реальной мощи США.