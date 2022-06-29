Шольца рассмешил вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву

На итоговой конференции после саммита G7 канцлеру Германии Олафу Шольцу задали вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности. В ответ политик рассмеялся.

Журналистка попросила Шольца рассказать подробности об обещанных западными партнёрами гарантиях безопасности, про которые неоднократно говорили и в Евросоюзе, и в Киеве.

"Да. Могу", — ответил Шольц и рассмеялся.

После канцлер помолчал и заявил усмехнувшись, что: "Это всё".

Аудитория вслед за политиком поддержала его "шутку" громким смехом. Подробностей о гарантиях безопасности для Украины журналисты так и не добились от Шольца.