Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы ООН признала Россию страной-террористом, не имеющей право голоса в Совете Безопасности ООН.
Украинский лидер внёс данное предложение после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге.
"У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН", — сказал он.
Ранее Зеленский призвал ООН направить международную комиссию в Кременчуг, где был разрушен торговый центр.
В Минобороне РФ отчитались, что 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с оружием.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился с письмом в адрес председательствующей в июне в СБ ООН Албании и запросил провести срочную встречу на фоне ситуации в Кременчуге.
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