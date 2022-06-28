Ребёнок погиб от обломков "Точки-У" сбитой над Новой Каховкой

В официальном Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области сообщили, что от обломков украинской ракеты "Точка-У", сбитой над Новой Каховкой, погиб ребёнок и трое взрослых получили ранения.

ГУ МВД по Херсонской области сообщает, что по Новой Каховке было выпущено четыре ракеты. Все они были перехвачены российскими средствами ПВО. Отмечается, что целью ОТРК "Точка-У" были гражданские объекты и объекты социальной инфраструктуры.

"Киевский режим выпустил четыре ракеты ОТРК "Точка-У" по населенному пункту Новая Каховка. Благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но обломками ракет убит один ребенок, также три мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении ГУ МВД по Херсонской области.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что украинские ракеты были выпущены со стороны города Николаев.