МИД Польши: слово "враг" очень красивое, но Россию лучше так не называть

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина предложил называть Россию противником, а не врагом. Ранее глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох заявил, что саммит НАТО должен однозначно назвать Россию врагом.

Однако даже в Варшаве эту, скажем так, "инициативу" восприняли неоднозначно. По словам Лукаша Ясины, "слово "враг" — очень красивое и поэтичное, но в дипломатических закоулках его нужно использовать очень осторожно".

В связи с этим пресс-секретарь МИД Польши предложил использовать определение "противник". По его словам, "противник не всегда враг, это не то же самое, но вполне достаточно".

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох выразил надежду, что в новой стратегической концепции НАТО Россия будет признана врагом альянса. По его словам, "это то, чего мы ждем — определить Россию в качестве врага".

Кто эти "мы", пан Солох не уточнил. А из сегодняшнего комментария пресс-секретаря МИД Польши и вовсе непонятно, сколько этих "мы" в Варшаве. Впрочем, нет особых сомнений, что таковых немало.

Однако уже известно, что в новой концепции НАТО, которую собираются принять на саммите в Мадриде, Россию собираются обозначить как угрозу безопасности альянса.

По крайней мере, об этом говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Наша новая концепция приведёт нас к эпохе стратегической конкуренции", — заявил он ранее. И особо отметил, документ покажет, что Североатлантический альянс "воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу безопасности".

Политолог Андрей Кортунов в комментарии для BFM. ru отметил, что пока трудно сказать, какие именно формулировки будут использованы в концепции.

"Но ясно, что в этой стратегии России будет уделено значительное внимание, будут повторены все те формулировки, которые содержались в коммюнике саммита, который прошел год назад в Брюсселе. Но при этом, наверное, многие формулировки будут усилены и ужесточены", — считает он.