Премьер Италии Драги: Путин не приедет на саммит "Большой двадцатки"

Руководитель правительства Италии Марио Драги сообщил, что индонезийский лидер Джоко Видодо исключил очное присутствие российского коллеги Владимира Путина на мероприятиях G20.

"Он (президент РФ. — Прим. ред.) не приедет. Возможно удалённое выступление", — сказал итальянский премьер-министр в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой семёрки".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил, как Москва относится к участию лидера Украины Владимира Зеленского в мероприятиях клуба.

"Нас мало будет интересовать", — заявил министр.