Руководитель правительства Италии Марио Драги сообщил, что индонезийский лидер Джоко Видодо исключил очное присутствие российского коллеги Владимира Путина на мероприятиях G20.
"Он (президент РФ. — Прим. ред.) не приедет. Возможно удалённое выступление", — сказал итальянский премьер-министр в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой семёрки".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил, как Москва относится к участию лидера Украины Владимира Зеленского в мероприятиях клуба.
"Нас мало будет интересовать", — заявил министр.
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