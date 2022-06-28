Шольц призвал Китай не нарушать антироссийские санкции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия ожидает от Китая соблюдения санкций, которые страны Запада ввели против России.

"Мы ожидаем, что не будут нарушены санкции, которые мы со многими другими сформировали против России", — сказал Шольц на пресс-конференции после саммита G7.

Ранее журналисты издания Global Times раскритиковали возможное введение Западом эмбарго на поставки российского золота. По мнению экспертов, такие ограничительные меры повлияют на позицию Москвы меньше, чем предыдущие санкции. Более того, запрет на импорт золота из РФ повысит уровень инфляции в западных странах и увеличит стоимость этого благородного металла.