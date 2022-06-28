Лавров: Москву мало интересует участие Зеленского в саммите "Большой двадцатки"

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров сказал, что власти нашей страны нейтрально относятся к присутствию украинского президента Владимира Зеленского на мероприятиях G20.

"Нас мало будет интересовать, ходит он (Зеленский. — Прим. ред.) там где-то сбоку на саммите на Бали или не ходит", — подчеркнул российский министр во время пресс-конференции.

Как объяснил глава внешнеполитического ведомства, судьба Украины не зависит от решений её лидера. По мнению Лаврова, ситуацию контролируют представители Вашингтона.

Ранее американские журналисты назвали приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 "головной болью" руководителя США Джо Байдена.