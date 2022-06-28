Белый дом: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии обеспокоит США и НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что размещение Россией своего ядерного оружия в Белоруссии вызовет беспокойство США и Североатлантического альянса.

При таком сценарии все члены НАТО будут принимать во внимание изменившиеся обстоятельства при расстановке сил, отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и сказал, что в скором времени Россия передаст Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Путин не говорил о передаче Минску ракет с ядерными боеголовками. Белоруссия получит комплексы, которые технически способны нести разные виды оружия, отметил пресс-секретарь президента РФ.