Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что размещение Россией своего ядерного оружия в Белоруссии вызовет беспокойство США и Североатлантического альянса.
При таком сценарии все члены НАТО будут принимать во внимание изменившиеся обстоятельства при расстановке сил, отметил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и сказал, что в скором времени Россия передаст Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Путин не говорил о передаче Минску ракет с ядерными боеголовками. Белоруссия получит комплексы, которые технически способны нести разные виды оружия, отметил пресс-секретарь президента РФ.
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