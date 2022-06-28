Леонков: разведка США предоставляет ВСУ данные для атак на остров Змеиный

ВСУ осуществляют регулярные попытки атаковать Змеиный, а также поразить военные корабли РФ, доставляющие на остров личный состав и вооружение. По мнению военного аналитика, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, украинские ракеты и авиацию наводят США.

Так, одна из атак была осуществлена при по доставке на Змеиный комплексов ПВО "Панцирь" и "Тор". Ракеты "Точка-У" и "Нептун" ВСУ атаковали остров именно в момент подхода к нему плавучего крана с "Панцирем" и судов, что свидетельствует о наблюдении за островом в онлайн-режиме. По мнению Леонкова, разведданными с ВСУ поделились американские службы.

"Украинцы получают информацию с американских спутников-разведчиков, космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", — сказал "МК" Леонков.

Он добавил, что США делятся с ВСУ снимками "потрясающего разрешения". В интересах Украины действуют разведывательные самолёты США, стратегические БПЛА, барражирующие над Румынией.

"Оттуда они могут просматривать акваторию Чёрного моря вплоть до Крыма. В частности, там неоднократно был замечен американский стратегический беспилотник Global Hawk", — уточнил эксперт.

При движении объектов по направлению к Змеиному полная картина происходящего с координатами тут же передаётся в режиме реального времени ВСУ, боевые расчёты которых сразу занимают огневые позиции. Украина работает с США в единой системе координат, однако чтобы напрямую обвинить американцев в том, что они являются стороной конфликта, нужны твёрдые доказательства.

"А все такие доказательства уничтожаются", — заключил Леонков.