Глава МИД Литвы испугался победы России в вопросе с транзитом в Калининград

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что если Еврокомиссия разрешит транзит грузов в Калининград, то это станет дипломатической победой России и проявлением слабости со стороны Европы. А стало быть, по его мнению, такого развития ситуации допустить никак нельзя.

"Наше основное положение заключается в том, что Россия не может требовать пересмотра санкций или каких-либо скидок для себя. Этого надо избежать… Я слышал <…> Еврокомиссия тоже считает, что Россия не должна достичь такой дипломатической победы из-за санкций", — сказал Ландсбергис.

Литовский министр весьма обеспокоен тем, что пересмотр порядка применения ограничений на транзит может быть воспринят как "определённый знак слабости" Европы. При этом у Литвы нет полномочий, дабы применить вето на дополнительные разъяснения Еврокомиссии по этому вопросу. Но Вильнюс уже отправил в Брюссель своё видение некоторых положений, сообщает агентство "Прайм".

Ландсбергис также прокомментировал заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о документе ЕК, который создает для Литвы "дополнительные проблемы".

По его мнению, изложенные в материалах положения являются лишь "размышлениями", однако если некоторые из них превратятся в конкретный документ, тогда они создадут "много дополнительных юридических проблем".

В общем, как видим, Литва продолжает демонстрировать свою непреклонность и неуступчивость. При этом пока непонятно, в чём именно заключаются "размышления" Еврокомиссии.

Напомним, ограничения на транзит в Калининградскую область были введены Литвой 18 июня. Речь идёт о стройматериалах, цементе, металлах и так далее. При этом в Вильнюсе и Брюсселе уверяют, что речь о блокаде не идёт, поскольку не ограничивается перевозка пассажиров и той продукции, которая не попала под санкции.

Тему транзита в Калининград комментировали сегодня и в Москве. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область и заявление ряда политиков этой страны, а также Польши по данной проблеме сравнимы с действиями "баранов-провокаторов", обслуживающих англосаксонские интересы.

"Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания", — сказала Захарова.