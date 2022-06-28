Более 1000 сайтов обрушились в Литве после хакерской атаки. Вторые сутки "лежат" вся правительственная сеть, включая суды, налоговиков, аэропорты и центральный госархив. Атака хакеров может быть ответом на блокаду Калининграда со стороны Вильнюса, пишет военный корреспондент Юрий Котенок.
О сбоях также заявляют ведущие телекоммуникационные компании и мобильные операторы. Всего парализовано более 70% всей сетевой инфраструктуры.
Известно, что за крупнейшей в истории кибератакой на прибалтийское государство стоит хакерская группировка KillNet, которая пообещала ранее ответить на блокаду Литвой Калининградской области и выдвинула властям республики ультиматум.
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