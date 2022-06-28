Бальбек: Зеленский, угрожая Приднестровью, ищет крайнего в своих неудачах

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая Приднестровью, пытается найти крайнего в своих неудачах. Об этом заявил политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не может угрожать Украине, так как у неё нет своей армии. Он пояснил, что российский контингент, находящийся на территории Приднестровья, выполняет исключительно миротворческую миссию.

Бальбек подчеркнул: Россия в случае агрессии со стороны ВСУ не даст в обиду жителей республики. Украинский президент прекрасно это понимает, но продолжает изображать из себя "крутого парня", считает эксперт.

"Видимо, Зеленский ищет крайнего в своих военных неудачах", — сказал специалист в интервью РИА Новости.

Ранее глава Украины на совместной пресс-конференции с руководителем Молдавии Майей Санду заявил, что Киев готов ответить "ударом" на гипотетическую угрозу, исходящую от Приднестровья.