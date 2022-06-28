Global Times: НАТО и США исчерпали свои ресурсы в отношении России

Несмотря на противодействие НАТО и его активную финансовую и военную помощь, Россия всё равно доведёт до конца свою спецоперацию на Украине. Такое мнение выразили журналисты китайского издания Global Times.

Авторы считают, что никаких новых рычагов для воздействия на ситуацию на Украине у НАТО больше нет, альянс и США уже использовали все свои возможности в этом отношении.

Рано или поздно НАТО придётся признать, что РФ на совершенно законных основаниях защищает в Восточной Европе свою собственную безопасность. А странам Запада придётся отвлечься от конфликта на Украине и озаботиться своими экономическими проблемами, которые только растут в связи с продолжающимися поставками оружия Киеву и уже введёнными антироссийскими санкциями.

"Американцы и европейцы прекрасно понимают, что Россия никому не угрожает. И можно ожидать, что осенью жители западных стран начнут задавать своим руководителям вопросы — зачем им дальше терпеть экономические трудности?" — отмечается в статье.

Авторы обратили внимание, что ряд членов альянса признаёт, что отправки оружия Киеву даются им всё труднее во временном и финансовом плане.

Поэтому США придётся оставить свою агрессивную риторику в отношении России и выстраивать будущий миропорядок с учётом потребностей всех остальных стран.