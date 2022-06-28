Ищенко: Украина может вступить в ЕС до сентября 2022 года, "пока они ещё живы"

По мнению политолога Ростислава Ищенко, Украина может стать членом Евросоюза в течение нынешнего лета, до сентября 2022 года.

Политолог подчеркнул, что до планового срока — 2029 года — от Украины уже "вряд ли что-то останется".

"Им нужно вступать как можно скорее, пока они еще живы. С гарантией у них есть еще два месяца для того, чтобы вступить. Сейчас у них самое благодатное для этого время", — приводит слова Ищенко ИА SM-News.

Эксперт считает, что Киев сейчас пользуется безоглядной поддержкой лидера Франции Эммануэля Макрона, который "ни в чём не может отказать украинским властям" и намерен выполнить данные им обязательства.

Ищенко напомнил, что до начала июня в ЕС избегали упоминать о возможности перевода Украина в статус кандидата на членство в организацию.

"А потом всё чудесным образом переменилось, и все, кто не хотел видеть Украину в ЕС, внезапно захотели дать Киеву статус кандидата. Но при этом они продолжали рассказывать, что кандидатство не означает членство", — рассуждал Ищенко.