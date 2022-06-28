Кива: Украина отмечает День "изнасилованной Конституции"

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал, что украинцы сегодня, 28 июня, празднуют День Конституции.

Однако он убеждён, что этот священный для настоящего государства свод законов, для Незалежной абсолютно не нужен.

"На Украине празднуют День Конституции, которая давно превратилась для власти в туалетную бумагу. Она потеряла силу закона и догмы, пренебрегаясь, переписываясь каждым следующим преступным режимом под задачи Запада и свои потребности", — пишет в своём аккаунте мессенджера бывший парламентарий Рады.

Он напомнил, что уничтожило Украину: Верховная Рада 22 ноября 2018 года приняла в первом чтении законопроект №9037 об изменениях в конституцию по вопросу стратегического курса страны на полноправное членство в НАТО.

"Конституцию изнасиловали, в НАТО не вступили, войну развязали, страну потеряли", — подытожил экс-нардеп.