Политологи: Путин предотвратил ядерную войну в Европе

Политологи считают, что российский президент Владимир Путин предупредил ядерную войну в Восточной Европе. О рисках и изменившихся условиях мира глава государства говорил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Переговоры сторон состоялись 25 июня в Санкт-Петербурге. Они были приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений, но тем для обсуждения президентов накопилось предостаточно. По мнению аналитиков, намерение президентов модернизировать авиацию Белоруссии и поставить ракетные комплексы "Искандер-М" является сигналом США и НАТО после блокады Калининграда.

Свою роль сыграла и расстановка ядерного вооружения США в ЕС, говорят политологи. К тому же Путин затронул тему продовольственной безопасности в мире.

Участники недавнего саммита БРИКС жаловались на перебои в поставках продовольствия и удобрений, рост цен, подчеркнул он. Все эти вопросы решаются, если есть желание сотрудничать, а не рвать в клочья торговые связи ради сиюминутных политических дивидендов.

Но и России, и Белоруссии нужна в первую очередь собственная безопасность. С учётом того что в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, надо думать и об этом. Россия в состоянии ответить зеркально, но ей незачем — нужно заботиться о безопасности ОДКБ в первую очередь и Союзном государстве.

Усиление Вооружённых сил Белоруссии — один из таких шагов. Будет проведена модернизация СУ-25 и доставлены ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

"Поведение Польши и Литвы откровенно агрессивное"

Со своей стороны Лукашенко не скрывал обеспокоенности тренировочными полётами самолётов США и НАТО.

"В стране прекрасно помнят 1941 год, потому всегда готовы к применению самого серьёзного оружия для защиты. К тому же поведение Польши и Литвы откровенно агрессивное и многие их решения являются фактическим объявлением войны", — возмущался лидер Белоруссии.

С президентами согласен ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. Европа готовится стать плацдармом для войны, принимая тактическое ядерное вооружение США в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и в Турции, рассказал он URA.RU.

Американцы спокойно могут разместить новые виды ракет под боком у России, поскольку поразрывали все соглашения и действуют только по своим "представлениям о прекрасном".

Планируется, что в Польше будут использоваться как оборонительные ракеты, так и наступательные "Томагавки", так что о мирном блоке, созданном только для обороны, не может идти и речи.

Россия не может позволить себе ждать милости от противников

НАТО продолжало бы нагнетать обстановку, потому Россия не может позволить себе ждать милости от давних и не успокоившихся противников.

Козин добавил, что в Польше, Германии и Литве всерьёз рассуждают о передаче Калининградской области кому-то из них или даже о её разделе. Блокада региона означает прекращение поставок военной техники, вооружения и боеприпасов туда. Так что иначе трактовать эти действия уже не получается.

Всё это неизбежно ведёт к началу ядерной войны, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Если Белоруссия как-то пострадает от действий соседей, Россия ответит очень жёстко. Но в целом намерений никто и не скрывает — против России уже начали войну. И ей нужна солидарность с Белоруссией, отметил Суздальцев.

А политолог Дмитрий Нечаев подытожил: России "нужно создать баланс сил в Европе", и укреплять свои рубежи без оглядки на чьё-то мнение.

Никаких 22 июня повториться больше не должно.