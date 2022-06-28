Арестович: Украину, Белоруссию и Россию нужно снова объединить в Киевскую Русь

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Украину, Белоруссию и Россию необходимо снова объединить в Киевскую Русь.

"Я вам страшную вещь скажу: белорусы, украинцы и россияне — это три провалившиеся идеологических проекта. Надо менять самомодификацию и возвращаться к Руси, потому что они были сделаны на политический заказ и не удались. Вот когда мы наберёмся смелости признать это, тогда всё станет на свои места", — отметил он.

Политик объяснил почему у Украины не получается стать процветающей страной.

"Пусть Украины больше не будет, будет Киевская Русь, вот там наше настоящее, именно от тех корней мы отрезаны, именно потому у нас ничего не получается", — заключил он.

Ранее он заявил, что, если белорусы начнут воевать с Украиной, их будут убивать с большей злобой, чем россиян.