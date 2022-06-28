Wirtualna Polska: Польша предъявит "Газпрому" счёт за прекращение поставок газа

Польский министр государственных активов Яцек Сасин заявил, что страна выставит "Газпрому" счёт за отключение газа, пишет Wirtualna Polska.

"Мы намерены призвать "Газпром" к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке", — цитирует издание слова Сасина.

Он подчеркнул, что Польша обладает достаточным количеством газа, способным покрыть потребности как потребителей, так и экономики, несмотря на прекращение поставок российского газа. Сасин заявил, что из-за прекращения поставок с 27 апреля нарушились договорённости с регулятором PGNiG и заявил о законных основаниях предъявления претензий к РФ.