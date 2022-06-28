Junge Welt: Германия воспользовалась украинским конфликтом для перевооружения

Украинский конфликт стал поводом для увеличения оборонного бюджета Германии. Об этом пишет Junge Welt.

Активистка альянса "Civil Times Turning" Катарина Йессен рассказала в интервью изданию, что власти ФРГ мечтали осуществить перевооружение, поэтому решили воспользоваться конфликтной ситуацией вокруг Украины для реализации планов.

"В Германии давно вынашивали план принятия законодательного пакета о перевооружении и выбрали выгодный момент", — отметила Йессен.

По её словам, этот пакет "утвердили наспех", пока жители ФРГ ещё не сформировали своё мнение о конфликте на Украине. Она подчеркнула: многие немцы до сих пор испытывают шок от происходящего в этой стране.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что ему удалось уговорить Германию передать Киеву систему противовоздушной обороны IRIS-T.