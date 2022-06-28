Песков: Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Минску ядерных ракет

Российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко не заявлял о передаче Минску ракет с ядерным оружием. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью РИА Новости он отметил, что в ходе переговоров речь шла о технических возможностях оборудования.

"Путин говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в субботу, 25 июня, в Санкт-Петербурге.

Ранее белорусский лидер обратился к РФ за помощью для ответа на появление авиации Североатлантического альянса у границ его государства. Президент России заявил, что планирует поставить Белоруссии комплексы "Искандер-М".

"Эти комплексы, как известно, могут применять баллистические и крылатые ракеты — как в обычном, так и в ядерном исполнении", — пояснил Путин.