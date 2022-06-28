The Hill: спрос на интим-услуги украинок в Европе вырос в два раза

Европейские эксперты бьют тревогу: злоумышленники с помощью соцсетей и мессенджеров вербуют украинских беженок в Евросоюзе для сексуальной эксплуатации.

После начала российской спецоперации большое количество украинок предпочло уехать из страны в Европу. Как показали последние исследования, множество из них не могут себя обеспечить и становятся работницами сферы интим-услуг.

Только в начале марта Google отметил двукратный рост поисковых запросов "украинский эскорт" от мужчин из Великобритании. В 6 раз чаще ищут "украинское порно" жители Испании, сообщает издание The Hill.

Эксперты призывают власти оказать давление на технологические компании, чтобы те оборудовали собственные платформы дополнительными средства защиты украинских беженок от злоумышленников.