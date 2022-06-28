Минобороны Испании: украинский конфликт находится на стадии огромного истощения

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что прогнозы развития конфликтной ситуации вокруг Украины не являются оптимистичными.

В интервью газете El Mundo она подчеркнула: украинский конфликт находится на стадии "большого застоя" и "огромного истощения". По мнению министра, пути для дипломатического урегулирования проблем пока не прослеживаются.

Роблес убеждена в том, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде власти Украины снова будут настаивать на поставках дополнительного оборудования.

"Мы привержены тому, чтобы предоставить больше помощи", — сказала глава Минобороны Испании.

Ранее в Белом доме усомнились в том, что Киев сможет вернуть утраченные территории. Советники американского президента Джо Байдена призывают руководство Украины пойти на территориальные уступки России, пишет CNN. При этом отмечается, что власти США не планируют оказывать давление на Киев в данном вопросе.