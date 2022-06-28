CNN: британцы выгоняют украинцев — просили гостиницу, а дали приют для бездомных

Украинские беженцы пожаловались, что жители Великобритании начали выгонять их из своих домов. По словам "постояльцев", причиной конфликтов становятся бытовые мелочи и разные менталитеты.

Так, жительница Одессы, которая приехала в Великобританию, посетовала, что хозяева дома выставили её за дверь на ночь глядя всего через месяц совместного проживая. По словам Натальи Арнаутовов, она надеялась, что после инцидента власти поселят её в гостинице, но ей предложили общежитие для бездомных. А супружеская пара, которая приютила у себя беженку, даже не попрощалась.

"Они оставили мне записку в моей комнате, пожелав удачи. Никто меня не проводил и не спросил, куда я иду", — посетовала Арнаутова CNN.

Как уточняет телеканал, женщина жалуется, что от общежития она отказалась из "соображений безопасности". А власти Великобритании ничего не предприняли, чтобы найти ей кров. Кроме того, Арнаутова подчеркнула, что хотела бы жить в Лондоне, а не в пригороде.