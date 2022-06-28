Украинские беженцы пожаловались, что жители Великобритании начали выгонять их из своих домов. По словам "постояльцев", причиной конфликтов становятся бытовые мелочи и разные менталитеты.
Так, жительница Одессы, которая приехала в Великобританию, посетовала, что хозяева дома выставили её за дверь на ночь глядя всего через месяц совместного проживая. По словам Натальи Арнаутовов, она надеялась, что после инцидента власти поселят её в гостинице, но ей предложили общежитие для бездомных. А супружеская пара, которая приютила у себя беженку, даже не попрощалась.
"Они оставили мне записку в моей комнате, пожелав удачи. Никто меня не проводил и не спросил, куда я иду", — посетовала Арнаутова CNN.
Как уточняет телеканал, женщина жалуется, что от общежития она отказалась из "соображений безопасности". А власти Великобритании ничего не предприняли, чтобы найти ей кров. Кроме того, Арнаутова подчеркнула, что хотела бы жить в Лондоне, а не в пригороде.
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