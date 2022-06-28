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Дефолт — согласованная игра коллективного Запада против Москвы

Мир

Дефолт России наконец-то объявлен состоявшимся. Правда, не самой Москвой, а агентством Bloomberg как "первый с 1918 года". Хотя денег у нашей страны более чем достаточно, а глава государства Владимир Путин подписал указ об оплате внешних долгов в рублях, сообщает РИА "ФАН".

Дефолт — согласованная игра коллективного Запада против Москвы

Повод выбран мизерный — непоступление денег на счета кредиторов пени со штрафа в 100 млн долларов по двум выпускам облигаций Минфина России в ночь на 27 июня, когда закончился официальный "льготный период". На фоне замороженных в рамках санкций золотовалютных резервов России объёмом свыше 300 млрд долларов эта сумма выглядит мелкой.

Подгадали с дефолтом аккурат к саммиту G7, чьи лидеры открыто заявили о своей готовности "сыграть на раздевание" с Владимиром Путиным в режиме "семеро против одного". В Канаде приняли закон, позволяющий заморозку российских средств превратить в конфискацию, а Хельсинкская группа правительства США открыла официальный брифинг с обсуждением "моральных и стратегических оснований" для раздела России.

Все это не случайные совпадения, а согласованная игра коллективного Запада против Москвы.

"При этом Байден, Джонсон и Ко перекидывают друг другу всё больше и больше горящих факелов, не забывая при этом на весь мир кричать, что они — за пожарную безопасность, а вот Россия — против, и вообще главный поджигатель", — пишет РИА "ФАН".

Создаётся впечатление, что весь нынешний сеанс коллективного сумасшествия и членовредительства направлен не столько против РФ, сколько против глобальной финансовой системы, основанной на долларе, что эту систему просто сносят.

Напомним, Bloomberg сообщил, что Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам. Речь идёт о сумме в $1,9 млн.

Как говорят эксперты, размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платёж уже был совершён, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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