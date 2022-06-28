Посол Антонов: США подталкивают Киев к массовым убийствам мирного населения

США продолжают поставлять оружие Киеву и передавать разведданные украинским военным. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его мнению, такими шагами Штаты подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения. Он подчеркнул: если раньше Вашингтон предоставлял ВСУ лишь ПЗРК и ПТРК, то теперь дело дошло до тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и средств ПВО.

Посол также напомнил, что Пентагон делится с Украиной разведывательными данными и ориентирует боевиков на поле боя.

"Своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения", — отметил Антонов.

Как пояснил дипломат, накачивание Украины западным оружием повышает угрозу дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Он добавил, что внешняя политика США создаёт риски в отношениях между ядерными державами.