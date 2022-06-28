FP: Литва заманила в ловушку НАТО благодаря калининградскому конфликту

Литва специально пошла на обострение отношений с российской стороной и ограничила транзит через Калининград, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявила аналитик Эмма Эшфорд.

По её мнению, литовские власти сделали это для того, чтобы усилить собственные позиции за счёт НАТО.

"Это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удаётся втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам", — пояснила эксперт в беседе с Foreign Policy.

Как подчеркнула Эшфорд, возникает вопрос, консультировалась ли Литва с западными партнёрами и представителями Евросоюза, прежде чем пойти на такой шаг. Так как, если говорить об европейских странах, то многие не разделяют "воинственную" позицию литовских властей.