Hill: США планируют воевать на два фронта — так проиграл Гитлер

США развязали политическую борьбу сразу с двумя мировыми державами — Россией и Китаем, заявил председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман. По мнению эксперта, такой подход Белого дома не увенчается успехом, как это было с Гитлером и Наполеоном.

Как подчеркнул Ульман, диктаторы прошлого так же пытались воевать сразу на два фронта. В современных реалиях Москва уже просчитала подобный сценарий.

"Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта — с Россией и Китаем. Он всецело сознаёт безрассудство этой стратегии. Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли", — пояснил эксперт в статье для Hill.

Санкции против России, по мнению эксперта, не дали должный эффект. Но США не могут сконцентрироваться всецело на российской стороне из-за Китая. Мировая экономическая держава становится угрозой для Вашингтона, на которую Белый дом вынужден тратить ресурсы.