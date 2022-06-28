The National Interest: для России у НАТО есть свои красные линии

У США и их партнеров по НАТО есть собственные условия, нарушение которых будет воспринято, как пересечение красной линии. Однако это не применение Россией ядерного оружия на Украине, как многие думают. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Барри Гивен. Пересказ статьи представила "ПолитРоссия".

По словам эксперта, у НАТО есть свои линии, которые Россия не должна пересекать, и проводить такие линии может не только Владимир Путин.

Гивен считает, что рисковать и развязывать третью мировую войну США и их союзники из-за Украины не будут. Даже если Россия применит ядерное оружие или полностью уничтожит Киев, последней каплей для НАТО это не станет, уверен аналитик.

Он добавил, что красные линии Запада вообще никак не связаны с Украиной, а касаются только членов Североатлантического альянса. НАТО не готов терпеть военную агрессию против них.

"Любое движение против Польши или стран Балтии приведет к полноценному и объединенному ответу", — объяснил обозреватель издания.

Он подчеркнул, что за сохранение НАТО Запад будет бороться даже несмотря на угрозу начала полномасштабной ядерной войны.