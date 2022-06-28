Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Жительница Красноярска прогнала медвежонка уговорами и рыком: "Большой ребёнок"
На Украине заявили, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории
Коротченко: для победы в спецоперации нужно бить по центрам принятия решений
Историк Хомский: националисты обещали убить Зеленского за автономию Донбасса
Носович: "В руководстве Литвы сидят мазохисты, готовые страдать ещё больше"
Политолог: Боливия может усилить сырьевую зависимость Запада от России
Жители Башкирии потребовали закрасить граффити с Шатуновым: "Это кто?"
Дед-педофил из Новосибирска получил 16 лет колонии за изнасилования внучки
В Совфеде пригрозили НАТО "мясорубкой" при попытке "забрать" Калининград

The National Interest: для России у НАТО есть свои красные линии

Мир

У США и их партнеров по НАТО есть собственные условия, нарушение которых будет воспринято, как пересечение красной линии. Однако это не применение Россией ядерного оружия на Украине, как многие думают. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Барри Гивен. Пересказ статьи представила "ПолитРоссия".

The National Interest: для России у НАТО есть свои красные линии

По словам эксперта, у НАТО есть свои линии, которые Россия не должна пересекать, и проводить такие линии может не только Владимир Путин.

Гивен считает, что рисковать и развязывать третью мировую войну США и их союзники из-за Украины не будут. Даже если Россия применит ядерное оружие или полностью уничтожит Киев, последней каплей для НАТО это не станет, уверен аналитик.

Он добавил, что красные линии Запада вообще никак не связаны с Украиной, а касаются только членов Североатлантического альянса. НАТО не готов терпеть военную агрессию против них.

"Любое движение против Польши или стран Балтии приведет к полноценному и объединенному ответу", — объяснил обозреватель издания.

Он подчеркнул, что за сохранение НАТО Запад будет бороться даже несмотря на угрозу начала полномасштабной ядерной войны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон

Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.

Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Мир. Новости мира
В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград
Силовые структуры
Сводки украинских СМИ подтверждают массовые потери среди личного состава ВСУ
Любовь Степушова Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить Любовь Степушова Людмила Черткова Бессмысленно и беспощадно: G7 объявила эмбарго на золото из России Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Прибалтика
Литва отменяет блокаду Калининградской области
Силовые структуры
CNN: По мере продвижения ВС РФ на востоке Украины наступает перелом
Зеленский пригрозил ВС РФ судом из-за ударов по военным объектам в Киеве
Силовые структуры
Зеленский пригрозил ВС РФ судом из-за ударов по военным объектам в Киеве
Последние материалы
На Украине заявили, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории
Коротченко: для победы в спецоперации нужно бить по центрам принятия решений
Историк Хомский: националисты обещали убить Зеленского за автономию Донбасса
Носович: "В руководстве Литвы сидят мазохисты, готовые страдать ещё больше"
Политолог: Боливия может усилить сырьевую зависимость Запада от России
Жители Башкирии потребовали закрасить граффити с Шатуновым: "Это кто?"
Дед-педофил из Новосибирска получил 16 лет колонии за изнасилования внучки
В Совфеде пригрозили НАТО "мясорубкой" при попытке "забрать" Калининград
American Conservative: в Польше опасаются, что Россия заберёт себе всю Украину
Полянский: эгоизм Запада может довести до конфликта в Ливии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников