Носович: "В руководстве Литвы сидят мазохисты, готовые страдать ещё больше"

Политолог Александр Носович прокомментировал Pravda.Ru согласование Литвой и Еврокомиссией основных принципов транзита в Калининградскую область.

"Мы же не знаем, до чего они договорились. Нам этого не сказали. Литва тут тянет театральную паузу и сохраняет интригу. О чем именно они договорились, мы узнаем только на ближайшем заседании Евросовета на этой неделе. Они вполне могли договориться до того, что никаких исключений для Калининградской области в части санкций против России быть не может. Могли договориться о выделении какого-то коридора для российских грузов, которые идут в Калининград", — заявил Носович.

По его словам, Литвой руководят мазохисты, которые понимают, что Вильнюс "стреляет себе в ногу", блокируя транзит товаров в Калининградскую область.

"Литва страдает. Но в руководстве Литвы сидят мазохисты, которые готовы страдать ещё больше. Потому что, с их точки зрения, это повышает политическую важность Литвы в глазах союзников по НАТО. Блокировкой части транзита Литва стреляет себе в ногу, потому что логистика, перевозки — это значимая доля в структуре экономики Литвы", — отметил собеседник издания.

Он рассказал, что будет, если Россия отключит Литву от электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).

"Если Литву отключат от БРЭЛЛ, как на это намекает Россия, то, конечно, для простых литовцев будет серьёзная проблема с энергоснабжением. И предприятия, и население будут сидеть без света. Но опять же для власти, для официального Вильнюса это повод выйти на Евросоюз, на НАТО и сказать: вот смотрите, как Литву обижают за то, что она такая принципиальная, мы требуем к себе еще большего внимания, еще большего финансирования", — сообщил Носович.

В понедельник, 27 июня, руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград.