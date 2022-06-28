Европейские лидеры хотят вынудить власти Украины прийти к компромиссу с Россией ценой территориальных уступок, сообщает "Украина.ру" со ссылкой на бывшего украинского дипломата Ростислава Ищенко.
По его словам, саммит G7 показал раскол НАТО по вопросу ситуации в этой стране.
"Если США, Канада, Великобритания и Япония пока ещё готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий", — заявил политик.
Он отмечает, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине очень хорошо видят предупреждения Москвы о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений.
Жители Польши и украинские беженцы боятся, что после успеха российской стороны в Донбассе, Москва может "забрать" под контроль всю территорию Незалежной, заявил аналитик обозреватель Энтони Токарз.
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