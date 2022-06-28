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На Украине заявили, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории

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Европейские лидеры хотят вынудить власти Украины прийти к компромиссу с Россией ценой территориальных уступок, сообщает "Украина.ру" со ссылкой на бывшего украинского дипломата Ростислава Ищенко.

На Украине заявили, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории

По его словам, саммит G7 показал раскол НАТО по вопросу ситуации в этой стране.

"Если США, Канада, Великобритания и Япония пока ещё готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий", — заявил политик.

Он отмечает, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине очень хорошо видят предупреждения Москвы о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений.

Жители Польши и украинские беженцы боятся, что после успеха российской стороны в Донбассе, Москва может "забрать" под контроль всю территорию Незалежной, заявил аналитик обозреватель Энтони Токарз.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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