На Украине заявили, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории

Европейские лидеры хотят вынудить власти Украины прийти к компромиссу с Россией ценой территориальных уступок, сообщает "Украина.ру" со ссылкой на бывшего украинского дипломата Ростислава Ищенко.

По его словам, саммит G7 показал раскол НАТО по вопросу ситуации в этой стране.

"Если США, Канада, Великобритания и Япония пока ещё готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий", — заявил политик.

Он отмечает, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине очень хорошо видят предупреждения Москвы о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений.

Жители Польши и украинские беженцы боятся, что после успеха российской стороны в Донбассе, Москва может "забрать" под контроль всю территорию Незалежной, заявил аналитик обозреватель Энтони Токарз.