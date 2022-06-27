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Мирошник: более 150 человек вышли из убежищ "Азота"

Мир

Более 150 человек смогли покинуть убежища северодонецкого комбината "Азот", сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Мирошник: более 150 человек вышли из убежищ "Азота"

По его словам, мирные граждане вышли небольшими группами, чтобы не спровоцировать новые обстрелы со стороны войск Украины, которые находятся в Лисичанске.

"Из убежищ "Азота" вышло сегодня более 150 человек, за два предыдущих дня — около 500 человек", — заявил Мирошник.

При этом он не сообщил точное количество мирных жителей, находящихся в помещениях предприятия. Ранее он заявил, что там могут находиться более 1,2 тыс. человек.

Мирошник отметил, что многие из тех, кто мог выйти с территории "Азота" и отправиться в ближайший пункт временного размещения, предпочли не покидать город, а заняться его восстановлением.

Напомним, мирные граждане, покинувшие бомбоубежища химического завода "Азот" в Северодонецке, проходят фильтрацию в Старобельске — сотрудники спецслужб ЛНР проверяют их на возможную причастность к ВСУ.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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