Кваснюк: Зеленский хочет закончить конфликт на Украине до зимы по двум причинам

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание закончить боевые действия в стране к зиме 2022 года. Политолог Егор Кваснюк прокомментировал заявление специально для Pravda.Ru.

У украины нет возможностей пережить зиму полноценно. И для этого есть свои экономические причины.

"Уже осенью не будет продуктов питания. То, что нужно было продать из продуктов питания в Европу, они уже продали. Поэтому Зеленский говорит, что до зимы мы разберёмся, остановим и так далее", — говорит Кваснюк.

Ещё одна причина, по которой Киев хочет закончить конфликт — это нехватка вооружения у Европы и США. Сейчас ВСУ нужна передышка, чтобы позже они были снабжены новым вооружением через ленд-лиз, который дают в кредит за деньги. Но у Запада нет такого количества военной помощи, чтобы "изменить ход военной операции России на территории бывшей Украины", резюмировал политолог.

Ранее, выступая перед представителями стран G7, Зеленский высказался о сроках окончания конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что дипломатические методы пока применять рано.

"Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть когда она восстановит позицию силы", — сообщили в агентстве Франс Пресс.