Военкор Котенок: из Кременчуга будут делать новую Бучу

Из Кременчуга пытаются сделать Бучу-2.0. По всем украинским каналам разгоняют "удар по ТЦ с огромным числом погибших". Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок, комментируя сегодняшний взрыв в ТРЦ "Амстор" в Полтавской области.

Репортёр напомнил, что постановка о "зверствах в Буче" была организована, когда российские военные отступили из-под Киева, вообще не трогая мирное население, проявив максимум человеколюбия, после чего туда завезли тела и организовали одну из мощнейших фальсификаций в истории.

Журналист предположил, что в случае с Кременчугом удар наносился не по торговому центру, а по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом всю восточную группировку ВСУ. Однако киевские власти пытаются подверстать и подвести туда потери среди мирного населения, которые могут быть или просто выдуманы, или вброшены под видом заранее законсервированных тел.

"В любом случае за дело взялись мастера фальсификаций, где украинцы "на подпевках": тут будет использован ведь опыт и сирийских "белых касок", и компьютерная графика, и актеры, изображающие жертвы, какие уже мелькали на Украине", — считает Котенок.

Он предположил также, что Кременчуг, даже не областной, а всего лишь районный центр, выбран для фальсификации из-за удобства расположения. Здесь нет лишних глаз в виде несанкционированных съемок и стримов с места. А снимают те, кому положено снимать, выдавая в эфир картинку "зверств".

"Всё как по нотам расписано по времени — удар, съёмка, пламя, надрыв и так далее. И да, на ряде видео в кадрах на фоне пламени одни мужчины, вы сами понимаете, почему. Почему в ТЦ в Кременчуге ходят одни мужчины, когда нужно? Именно поэтому", — написал он в своём Telegram-канале.

Военкор также обратил внимание на практически пустую парковку около ТРЦ и абсолютно невредимые автомобили с целыми стёклами.

"И это не говоря о том, что подобный мощнейший пожар в принципе нетипичен для "прилётов", зато отлично гармонирует с версией о целенаправленном подрыве ёмкостей с горючими материалами", — заключил журналист.