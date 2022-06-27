Лидер группы Green Day откажется от гражданства США из-за запрета абортов

Лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил, что планирует отказаться от гражданства США после того, как Верховный суд запретил аборты в стране, сообщает CNN.

На выступлении в Лондоне артист сказал, что отказывается от гражданства США и переезжает в Великобританию. Музыкант объяснил, что выступает против решения суда о запрете абортов.

Многие американские политики и звёзды шоу-бизнеса раскритиковали инициативу, в частности президент Джо Байден, певица Билли Айлиш, рэпер Кендрик Ламар и актриса Оливия Родриго.

Ранее Верховный суд США отменил постановление по делу 1973 года "Роу против Уэйда", в результате которого американские власти гарантировали право прервать беременность. Теперь возможность сделать аборт зависит от решения чиновников определённого штата. По данным CNN, почти половина регионов приняли или планируют принять запрет на совершение абортов.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение суда величайшей победой жизни. По словам политика, он долгое время добивался принятия этой инициативы.