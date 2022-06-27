Политолог Марков: США хотят сделать из куска Украины анти-Россию

Политолог Сергей Марков заявил, что США хотят сделать из куска Украины анти-Россию.

На саммите "Большой семёрки" (G7) обсуждался конфликт на Украине. "МК" пишет, что Германия, Франция, Италия и часть американского политического истеблишмента склоняются к тому, что Киеву необходимо провести с Россией мирные переговоры. Однако Британия считает, что Киев не должен соглашаться на "плохой мир".

Политолог Сергей Марков заявил, что у Запада есть целых три позиции по Украине. Запад един в том, что виновна Россия, а на некоторые действия Киева можно закрывать глаза. Также политолог отметил, что конфликт может прекратиться по "корейской модели" без прекращения боевых действий, мирного договора и признаний территорий.

"Просто устанавливается военный контроль над разными территориями. Вопрос только в том, где проводить 38-ю параллель. Тут и возникают три позиции", — сказал политолог "МК".

По словам Маркова, первая позиция принадлежит Берлину и Парижу. Они уверены, что Москва не отдаст уже занятые территории. Вторая позиция — Лондона, который мечтает ослабить Россию, накачивая Украину оружием, и требует продолжать вести боевые действия до тех пор, пока не установится граница на момент распада СССР. Третья позиция принадлежит США. По их мнению, если Москва не хочет отдавать Крым и Донбасс, то тогда нужно из оставшейся части Незалежной сделать анти-Россию. При этом нужно продолжать накачивать Киев оружием и перерезать РФ сухопутный коридор в Крым.

По словам политолога, именно позиция американцев сейчас является доминирующей.

"Западный мир так устроен, что идут дискуссии и принимаются решения, но последнее слово остается за США", — подытожил эксперт.