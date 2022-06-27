Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге может быть провокацией Украины
В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград
Качиньский неожиданно признался — он считает Гитлера отцом немецкой демократии
Врач Гапонов предупредил о риске пострадать на даче из-за теплового удара
CNN: В США признали, что по мере продвижения ВС РФ на Украине наступает перелом
Ищенко: жителям Запорожской области поступают угрозы с Украины
Военкор Котенок: из Кременчуга будут делать новую Бучу
Little Big пригрозили критикующему их Пригожину рассказать его секрет
Лидер группы Green Day откажется от гражданства США из-за запрета абортов

Политолог Марков: США хотят сделать из куска Украины анти-Россию

Мир

Политолог Сергей Марков заявил, что США хотят сделать из куска Украины анти-Россию.

Политолог Марков: США хотят сделать из куска Украины анти-Россию

На саммите "Большой семёрки" (G7) обсуждался конфликт на Украине. "МК" пишет, что Германия, Франция, Италия и часть американского политического истеблишмента склоняются к тому, что Киеву необходимо провести с Россией мирные переговоры. Однако Британия считает, что Киев не должен соглашаться на "плохой мир".

Политолог Сергей Марков заявил, что у Запада есть целых три позиции по Украине. Запад един в том, что виновна Россия, а на некоторые действия Киева можно закрывать глаза. Также политолог отметил, что конфликт может прекратиться по "корейской модели" без прекращения боевых действий, мирного договора и признаний территорий.

"Просто устанавливается военный контроль над разными территориями. Вопрос только в том, где проводить 38-ю параллель. Тут и возникают три позиции", — сказал политолог "МК".

По словам Маркова, первая позиция принадлежит Берлину и Парижу. Они уверены, что Москва не отдаст уже занятые территории. Вторая позиция — Лондона, который мечтает ослабить Россию, накачивая Украину оружием, и требует продолжать вести боевые действия до тех пор, пока не установится граница на момент распада СССР. Третья позиция принадлежит США. По их мнению, если Москва не хочет отдавать Крым и Донбасс, то тогда нужно из оставшейся части Незалежной сделать анти-Россию. При этом нужно продолжать накачивать Киев оружием и перерезать РФ сухопутный коридор в Крым.

По словам политолога, именно позиция американцев сейчас является доминирующей.

"Западный мир так устроен, что идут дискуссии и принимаются решения, но последнее слово остается за США", — подытожил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве

Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.

ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве
Военный эксперт: Пентагон готовится нанести удар по четырём российским регионам
Мир. Новости мира
Военный эксперт: Пентагон готовится нанести удар по четырём российским регионам
Общество
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Любовь Степушова Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить Любовь Степушова Людмила Черткова Бессмысленно и беспощадно: G7 объявила эмбарго на золото из России Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"
Общество
Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"
Последние материалы
Врач Гапонов предупредил о риске пострадать на даче из-за теплового удара
CNN: В США признали, что по мере продвижения ВС РФ на Украине наступает перелом
Ищенко: жителям Запорожской области поступают угрозы с Украины
Военкор Котенок: из Кременчуга будут делать новую Бучу
Little Big пригрозили критикующему их Пригожину рассказать его секрет
Лидер группы Green Day откажется от гражданства США из-за запрета абортов
Цена и качество — причины взлёта спроса на японские машины в РФ
Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить
Врач Савченко призвала не путать тепловой удар и переутомление
В Киеве посетителям ночных клубов вручают повестки в армию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников