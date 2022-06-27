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Эксперт Герасимов: США живут в плену своих мифов о технической отсталости России

Мир

США живут в плену своих мифов о технической отсталости России. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Игорь Герасимов, комментируя Pravda.Ru заявление Белого дома о том, что США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям.

Эксперт Герасимов: США живут в плену своих мифов о технической отсталости России

По мнению Герасимова, в США миф об отсталости России в техническом плане культивировался с XIX века. Однако, основываясь на своих личных исследованиях истории и литературы, эксперт пришёл к выводу, что у нас всегда были лучшие технологии при Российской империи, и при Советском Союзе. Сейчас именно у России есть боевые лазеры, "Сарматы", "Посейдоны", "Солнцепёки" и для этого американские технологии нам не понадобились.

"То есть мы можем изобретать самостоятельно очень высокотехнологичные и уникальные изделия в любой сфере. А это говорит о том, что этот запрет на нас никак не скажется", — уверен Герасимов.

По словам эксперта, это американцы всегда воровали и будут продолжать воровать у России технологии подводного флота, ракетостроения, самолетостроения.

"Просто они воруют у всех в мире, выдают за свое, а потом у них ворует Китай", — заявил Герасимов.

Герасимов заявил, что Россия от этого запрета не пострадает никак. Более того, это пойдёт стране на пользу. Если РФ грамотно перестроит своё производство, то сумеет не только заместить все американские технологии, но и создаст новые.

"У нас НИОКРов, различных разработок, изобретений полным-полно ещё с советских времен. Мы один экраноплан построили такой. Они (Англосаксы. — Прим. ред.) до сих пор, полвека прошло, до такого не додумались. Они до сих пор пребывают в плену собственных мифов", — подытожил Герасимов.

Ранее Министерство торговли США сообщило о том, что намерено ввести первые ограничения против компаний, которые помогают России обходить санкции.

"Министерство торговли США введет первые ограничения против компаний, которые помогают России обходить наложенные на нее санкции. Список пополнят несколько компаний со всего мира, им будет запрещено приобретать произведенные в США товары и технологии, в частности, полупроводники", — говорится в заявлении Белого дома.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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