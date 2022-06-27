Варшава рассчитывает, что на саммите НАТО, который пройдёт 28 июня в столице Испании, Россия будет объявлена врагом альянса, заявил глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.
"Сам саммит НАТО — это элемент какого-то процесса, но он должен ответить на фундаментальные, принципиальные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это наше ожидание, определить Россию, как врага", — сказал Солох в эфире телеканала Polsat.
Также он выразил надежду, что на саммите будут приняты решения по увеличению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
Ранее Солох сообщил, что Польша не планирует направлять войска на Украину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.