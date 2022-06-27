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Польша рассчитывает, что НАТО объявит Россию врагом альянса

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Варшава рассчитывает, что на саммите НАТО, который пройдёт 28 июня в столице Испании, Россия будет объявлена врагом альянса, заявил глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

"Сам саммит НАТО — это элемент какого-то процесса, но он должен ответить на фундаментальные, принципиальные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это наше ожидание, определить Россию, как врага", — сказал Солох в эфире телеканала Polsat.

Также он выразил надежду, что на саммите будут приняты решения по увеличению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Ранее Солох сообщил, что Польша не планирует направлять войска на Украину.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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