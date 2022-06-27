Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения, согласно которым власти Украины приостановили действие соглашений с Россией по ядерной безопасности.
"Соглашения касаются в первую очередь не военной сферы, хотя и её тоже, а вопросы мирного атома, в котором у Украины нет своих компетенций. Киев их получал для своей ядерной энергетики именно от Российской Федерации. Разорвутся отношения Госатомнадзора Украины и Госатомнадзора нашей страны. Это крайне опасно, — сказал политолог.
Он напомнил, что базой украинской атомной энергетики являются советские технологии, которые развивали в России. То есть западные специалисты не знают, как работать со сложными материалами в категории ядерной безопасности, отметил собеседник издания.
"Я считаю, что Киев сделал опрометчивый шаг, Москва мало что потеряет. Рядом с нашими границами теперь находится территория, на которой по-прежнему расположены четыре АЭС и ещё около десятка других ядерных объектов. При этом с Украиной больше нет взаимопонимания в очень чувствительной области", — заключил Анпилогов.
Ранее в Киеве заявили, что страна вышла из двух соглашений с РФ по ядерной безопасности. По данным официального сайта Городской инспекции ядерного регулирования Украины, Министерство охраны окружающей природной среды и Федеральный надзор России по радиационной безопасности больше не сотрудничают. Как подчеркнули политики, причиной этих решений можно назвать военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру.
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