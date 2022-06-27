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Сивков: США и Великобритания ведут подготовку к третьей мировой войне в Европе

Мир

Военный аналитик Константин Сивков заявил, что Вашингтон и Лондон готовятся к началу третьей мировой войны на европейском континенте. По его мнению, США и Британия окажутся на той же позиции, что и несколько десятков лет назад: будут наблюдать со стороны за столкновением России и Европы.

Сивков: США и Великобритания ведут подготовку к третьей мировой войне в Европе

"Постоянно идёт разговор о возможности ядерной войны. Они (США и Великобритания. — Прим. ред.) отчётливо понимают, что Европа не способна решить задачу победы над Россией силами общего назначения. Значит надо быть готовым к тому, чтобы вести войну с применением тактического ядерного оружия", — заявил эксперт в программе "Лабиринт Карнаухова".

Сивков подчеркнул, что тактическое ядерное оружие есть только у Франции, но Париж не осмелится применить его. Именно поэтому американцы с 2016 года начали проводить программу перевооружения. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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