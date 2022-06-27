Президент Молдавии Санду прибыла в Киев

Лидер Молдавии Майя Санду посетила Украину. Как отметили представители президента, глава республики встретится в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Санду 27 июня находится с рабочим визитом в Киеве", — сказали в пресс-службе руководителя Молдавии.

Вместе с этим представители президента республики подчеркнули, что политик побывает в следующих городах:

Бородянка,

Буча,

Ирпень.

Ранее Санду призналась, что может заплатить любую политическую цену для вступления в Европейский союз. По словам молдавского лидера, Кишинёв должен провести ряд реформ.