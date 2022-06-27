Лидер Молдавии Майя Санду посетила Украину. Как отметили представители президента, глава республики встретится в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Санду 27 июня находится с рабочим визитом в Киеве", — сказали в пресс-службе руководителя Молдавии.
Вместе с этим представители президента республики подчеркнули, что политик побывает в следующих городах:
Ранее Санду призналась, что может заплатить любую политическую цену для вступления в Европейский союз. По словам молдавского лидера, Кишинёв должен провести ряд реформ.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.