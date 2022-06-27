Азаров: у Украины нет шансов стать членом ЕС

По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, Украине не стоит рассчитывать на то, что её примут в Евросоюз.

Политик считает, что в ЕС прекрасно понимают, что это будет сопряжено с большими дополнительными расходами.

"Никто не собирается никакую Украину принимать в члены ЕС по той простой причине, что тогда придется Европейскому Союзу раскошеливаться", — заявил Азаров.

Бывший премьер подчеркнул, что европейцы точно откажутся видеть Украину в составе ЕС, и в течение ближайших десятилетий Киеву в этом плане не на что рассчитывать.

"Вопрос принятия Украины в члены ЕС не будет еще подниматься ближайшие 20 лет. К тому же, неизвестно, будет ли спустя столько лет существовать и сам Евросоюз", — заключил Азаров.