По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, Украине не стоит рассчитывать на то, что её примут в Евросоюз.
Политик считает, что в ЕС прекрасно понимают, что это будет сопряжено с большими дополнительными расходами.
"Никто не собирается никакую Украину принимать в члены ЕС по той простой причине, что тогда придется Европейскому Союзу раскошеливаться", — заявил Азаров.
Бывший премьер подчеркнул, что европейцы точно откажутся видеть Украину в составе ЕС, и в течение ближайших десятилетий Киеву в этом плане не на что рассчитывать.
"Вопрос принятия Украины в члены ЕС не будет еще подниматься ближайшие 20 лет. К тому же, неизвестно, будет ли спустя столько лет существовать и сам Евросоюз", — заключил Азаров.
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