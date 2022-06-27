Царёв: у Украины нет будущего, так как она отказалась от своей истории

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва, Украина — это страна без будущего, и уже сейчас понятно, что Незалежная обречена.

Царёв объяснил, что причин отсутствия будущего у Украины две: сознательное отрицание своей истории, своего прошлого, а также нежелание иметь оппозицию.

"Одним из непременных условий развития является преемственность. Украина отказалась практические от всей своей истории и прошлого. Нет истории — нет будущего", — заявил он.

Политик напомнил, что киевские власти не приемлют оппозицию, однако будущее невозможно строить без спора противоположных сторон.

Ранее Царёв предсказал, что ближе к началу зимы замерзающий без российских энергоресурсов Запад попытается пойти на диалог с Россией, предложив ей "законсервировать" украинский конфликт, оставив часть земель Незалежной под контролем РФ, а часть — под управлением киевских властей.