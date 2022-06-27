Telegram-эксперт: польские наёмники замечены на границе Украины с Приднестровьем

Сотни польских наёмников сосредоточены на границе Украины с Приднестровьем. Об этом сообщает автор Telegram-канала "Иди и смотри" со ссылкой на собственный источник.

По его словам, польские наёмники замечены в сёлах Яски и Троицкое. Их количество составляет не менее 300 бойцов.

По мнению автора канала, ситуация в Приднестровье может вспыхнуть в любой момент.

Отметим, пока информация о наёмниках официального подтверждения не получила.

Ранее уже сообщалось о том, что в Донбассе якобы воюют два батальона польских наёмников. По мнению военного историка Евгения Норина, это "ахинея". Эксперт пояснил, что войны двумя батальонами никто не устраивает, а за наёмников, возможно, приняли добровольцев из Польши.