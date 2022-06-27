Die Welt: антизападная коалиция во главе с РФ и Китаем усиливает свои позиции

Антизападный блок во главе с РФ и Китаем становится всё более могущественным. Об этом сообщает Die Welt.

По информации немецкого издания, антизападная коалиция в лице БРИКС начинает расширять своё политическое и экономическое влияние. В статье сказано, что в странах, противостоящих Штатам и Европе, проживают свыше 3 миллиардов человек, а ориентированная на Запад G7 представляет население всего в 771 миллион человек.

По словам обозревателя Die Welt, позиции антизападного блока будут только укрепляться.

"В Германии многие считают, что большинство государств поддерживают Украину, но они далеки от правды", — подчёркивается в материале.

Издание обратило внимание на то, что РФ стала основным поставщиком удобрений для Бразилии, являющейся вторым экспортёром мяса в мире. Кроме того, на дорогах России растёт количество китайских машин, сети супермаркетов из Индии планируют открыть свои филиалы в РФ, пояснил обозреватель.

Он добавил, что страны антизападного блока объединяет непринятие идеи превосходства одного государства над другим.