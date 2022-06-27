Die Welt: Путин готовит новую сырьевую ловушку для западных стран

Российский лидер Владимир Путин, планирующий контролировать месторождения лития в Боливии, готовит новую сырьевую ловушку для стран Запада. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, в Боливии находятся крупнейшие месторождения лития в мире. В статье сказано, что сейчас страна ищет партнёров, которые помогут ей добывать сырьё, применяемое для производства электромобилей.

Как отмечает Die Welt, Россия хочет начать сотрудничество с Боливией в этой сфере.

"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — подчёркивается в материале.

Автор статьи считает, что РФ сможет хорошо играть в "литиевый покер". В этом случае, пояснил журналист, у ЕС возникнет новая сырьевая зависимость от Москвы.

Он подчеркнул: Россия займёт очень выгодное положение на мировых рынках, если начнёт контролировать месторождения лития в Боливии.