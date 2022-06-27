Российский лидер Владимир Путин, планирующий контролировать месторождения лития в Боливии, готовит новую сырьевую ловушку для стран Запада. Об этом сообщает Die Welt.
По информации издания, в Боливии находятся крупнейшие месторождения лития в мире. В статье сказано, что сейчас страна ищет партнёров, которые помогут ей добывать сырьё, применяемое для производства электромобилей.
Как отмечает Die Welt, Россия хочет начать сотрудничество с Боливией в этой сфере.
"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — подчёркивается в материале.
Автор статьи считает, что РФ сможет хорошо играть в "литиевый покер". В этом случае, пояснил журналист, у ЕС возникнет новая сырьевая зависимость от Москвы.
Он подчеркнул: Россия займёт очень выгодное положение на мировых рынках, если начнёт контролировать месторождения лития в Боливии.
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