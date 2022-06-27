Москва продолжает "насильственно интегрировать Херсонщину в экономическую систему РФ", заявил представитель бывших властей Херсонской области Юрий Соболевский.
Первый украинский замглавы облсовета Херсонской области, потерявший свой регион, сообщил, что в Херсоне открылось первое отделение российского "Промсвязьбанка".
Также киевский чиновник рассказал, что пророссийские власти выдают единоразовую выплату в 10 тысяч рублей "чуть ли не всем желающим".
"Эти десять тысяч по дулом автомата что ли раздают?" — недоумевает российский писатель Захар Прилепин.
Публицист выразил уверенность, что скоро жители Херсонской области "насильственно" выстроятся в огромные очереди за российскими паспортами, тогда и начнётся окончательная интеграция.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.