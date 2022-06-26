Байден: В мировую инфраструктуру цепочек поставок нужно вложить 40 трлн долларов

Для успешного функционирования мировой экономики и цепочек поставок в инфраструктуру развивающихся стран необходимо инвестировать более 40 трлн долларов. Об этом говорится в меморандуме президента США Джо Байдена, опубликованном администрацией Белого дома.

"На международном уровне инфраструктура долгое время недофинансировалась, при этом предполагаемые потребности в развивающихся странах составляют более 40 трлн долларов. Эти потребности будут увеличиваться в связи с климатическим кризисом и ростом населения", — отмечается в документе.

В администрации Байдена отметили, что для решения проблемы страны "Большой семёрки" запускают партнёрство по глобальной инфраструктуре и инвестициям. Оно укрепит мировую экономику и цепочки поставок, полагают американские власти.

При этом предполагается, что в период до 2027 года страны "Большой семёрки" выделят на эти цели 600 млрд долларов, 200 млрд из которых инвестируют США.