Новый начштаба ВС Британии: призвал готовиться к Третьей мировой

Необходимо подготовиться к "борьбе с Россией" в формате Третьей мировой войны.

Об этом заявил британский генерал Патрик Сандерс, едва вступив в должность начальника штаба армии Соединенного Королевства:

"Мы — поколение, которое должно подготовить армию к новым боям в Европе, поскольку российское вторжение на Украину подрывает глобальную стабильность".

Можно было бы, конечно, посчитать данное заявление попыткой утвердиться в новой должности, если бы оно как-то очень удачно не вписалось в аналогичные предупреждения ряда западных политиков.

Например,

премьер-министр Великобритании Борис Джонсо н во время своего внезапного визита в Киев сказал, что благодаря твердой долгосрочной поддержке Украины "мы и наши союзники защитим нашу безопасность так же, как и безопасность Украины, и защитим мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их скопировать”;

н во время своего внезапного визита в Киев сказал, что благодаря твердой долгосрочной поддержке Украины "мы и наши союзники защитим нашу безопасность так же, как и безопасность Украины, и защитим мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их скопировать”; Джонсону "поддакнул" генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший в интервью немецкому изданию, что "война в Украине может длиться годами”.