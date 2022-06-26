Новый начштаба ВС Британии: призвал готовиться к Третьей мировой

Необходимо подготовиться к "борьбе с Россией" в формате Третьей мировой войны.
Об этом заявил британский генерал Патрик Сандерс, едва вступив в должность начальника штаба армии Соединенного Королевства:
"Мы — поколение, которое должно подготовить армию к новым боям в Европе, поскольку российское вторжение на Украину подрывает глобальную стабильность".
Можно было бы, конечно, посчитать данное заявление попыткой утвердиться в новой должности, если бы оно как-то очень удачно не вписалось в аналогичные предупреждения ряда западных политиков.
Например,
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